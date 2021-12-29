تونس تعتمد لقاح جديداً ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت دولة روسيا، اليوم الأربعاء، أن تونس صادقت على استخدام لقاح (سبوتنيك لايت) الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس (كورونا).وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على حساب لقاح (سبوتنيك V) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن تونس اعتمدت اللقاح الروسي (سبوتنيك لايت) أحادي الجرعة الذي يمكن استخدامه كجرعة تعزيزية لتجديد التطعيم".ولفت الصندوق إلى تزايد الدول التي بدأت في استخدام (سبوتنيك لايت)، والذي يعزز الاستجابة المستدامة للأجسام المضادة لمتحور (أوميكرون) من الفيروس التاجي.وتم اعتماد لقاح (سبوتنيك لايت) حتى اليوم في 25 دولة أجنبية على الأقل، منها بلدان عربية آخرها لبنان، بينما اعتمد (سبوتنيك V) في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن أربعة مليارات نسمة.