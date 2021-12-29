شؤون فلسطينية

"التنمية الاجتماعية" تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن

"التنمية الاجتماعية" تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن
أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن، اليوم الأربعاء، خلال فعالية نظمتها في مدينة رام الله.

وقال أحمد مجدلاني،  وزير التنمية الاجتماعية: "إن الوزارة أعدت نظاماً لمجالس التخطيط والشراكة المجتمعية يركز على المستوى المحلي، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للتكافل الاجتماعي على مستوى شعبنا في الخارج وفي أراضي الـ48".

وذكر مجدلاني أن مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية مجالس تشاركية على المستوى المحلي تضم جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في المحافظات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن الهدف من هذه المجالس تأسيس شبكات محلية في كل محافظة مساندة للوزارة تقوم بسد الفجوة في الخدمات الاجتماعية، وضمان توفيرها لأوسع شريحة من المواطنين، إضافة لتحسين نوعية وكمية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين بالاستناد الى القوانين واللوائح والاستراتيجيات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ونوه إلى أن الوزارة نظمت فعاليات وإجراءات للعمل التطوعي خلال الشهر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك لإشراك أكبر شريحة ممكنة من أبناء شعبنا في تنفيذ أنشطة الوزارة.

وتخلل الفعالية عرض فيديو لقصص نجاح لمبادرات تطوعية رائدة، وتكريم لأصحاب قصص النجاح، التي تمثلت  في بناء وترميم منازل بالتعاون مع شركة النبالي والفارس، وتقديم مساعدات عينية وغذائية بالتعاون مع حملة "ثمرة خير" وحملة الأمل الفلسطينية، والتعاون مع جمعية دار العطاء الخيرية للتنمية لترميم منازل في محافظة نابلس، وإنشاء عيادة أسنان في مركز بيت الأجداد التابع للوزارة في مدينة أريحا لمتابعة وتقديم الخدمات الطبية للمسنين، وافتتاح مركز طوارئ لاستقبال الأطفال المعرضين للعنف.  

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