"حماية" يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة



فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء الموافق 29/12/2021 على هدم منزل المواطن: حسين بشير، في قريبة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.



وبحسب وسائل الإعلام فقد اندلعت عقب هدم منزل المواطن: بشير، مواجهات في محيط المنزل، نتج عنها إصابة عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق نتيجة استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.



و ينظر مركز حماية لحقوق الإنسان بخطورة بالغة إلى سياسة هدم منازل الفلسطينيين التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستمر بوتيرة متسارعة، وتشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام، فإنه يعتبرها امتداداً لجريمة التطهير العِرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي في مدينة القدس المحتلة، ويضيف المركز بأن سياسة الاحتلال سياسة تعسفية وتمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي.



و جدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته لسياسة الهدم فإنه يؤكد بأن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير واقع مدينة القدس المحتلة غير مشروعة وباطلة وليس لها أي سند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني كأرض محتلة، وبدوره:



1. يطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون للتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.



2. يطالب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية واتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.



3. يحث السلطة الفلسطينية على تبني ملف مدينة القدس في المحافل الدولية والعمل على ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.







رام الله - دنيا الوطنأدان مركز حماية لحقوق الإنسان، استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ سياسة هدم المباني والمنشآت المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إلزام سلطات الاحتلال الحربي باحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و الانصياع لأحكام وقواعد القانوني الدولي الناظمة لحالة الاحتلال.