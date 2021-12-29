الرئيس عباس يستقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني











رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني سامح الناصر، بحضور رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، والسفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي.ورحب الرئيس عباس برئيس الديوان، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وفق (وفا).وأكد الرئيس أهمية التعاون الوثيق بين البلدين، وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على الوظيفة العمومية وتطويرها في خدمة المواطن في البلدين.بدوره، شكر الوزير الأردني على حسن الاستقبال في فلسطين، والترحيب الكبير الذي وجده في فلسطين، والذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني.وأشار إلى أهمية هذه الزيارة التي تأتي في سياق تعزيز وتمتين علاقات التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات، مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه إدارة الخدمة المدنية في فلسطين.