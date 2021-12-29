شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلين في القدس

الاحتلال يهدم منزلين في القدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء منزلين في جبل المكبر وبلدة سلوان بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصر المنزل قبل هدمه الذي تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا، بشكل مفاجئ على الرغم من إبلاغ بلدية الاحتلال لمحامي عائلة بشير قرارها تأجيل قرار الهدم لستة أشهر.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال اليوم في حي بشير خلال تنفيذ عملية الهدم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية بكثافة صوبهم وعائلة بشير.

واعتدت قوات الاحتلال على صاحب المنزل محمد بشير بالضرب، وأصيب بقنبلة صوت في صدره.

كما أصيب عدد من سكان الحي بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و4 شبان بالأعيرة المطاطية أثناء المواجهات التي استمرت بعد الانتهاء من هدم المنزل.

في ذات السياق، هدمت جرافات بلدية الاحتلال اليوم منزل المقدسي باسل جلاجل في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وكانت جرافات بلدية الاحتلال هدمت قبل يومين بناية سكنية مكونة من 3 طوابق يعيش فيها 23 فردًا في قرية العيسوية، و10 محلات تجارية في بلدة حزما بالقدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

جرائم الفساد: الحبس لـ3 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة إساءة استعمال السلطة

جرائم الفساد: الحبس لـ3 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة إساءة استعمال السلطة

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن

"التنمية الاجتماعية" تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن

مستوطنون يشقون طريقًا غرب الخليل

مستوطنون يشقون طريقًا غرب الخليل

&#34;حماية&#34; يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

"حماية" يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

الرئيس عباس يستقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني

الرئيس عباس يستقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني

تشريعي غزة يقر مشروع قانون الموازنة للعام 2022

تشريعي غزة يقر مشروع قانون الموازنة للعام 2022

الخارجية: أمام غياب شريك السلام الاسرائيلي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية حل الدولتين

الخارجية: أمام غياب شريك السلام الاسرائيلي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

الخليل: مستوطنون يشقون طريقا في أراضي بلدة ترقوميا

جرائم الفساد: الحبس لـ3 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة إساءة استعمال السلطة

جرائم الفساد: الحبس لـ3 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة إساءة استعمال السلطة

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن

"التنمية الاجتماعية" تطلق مجالس التخطيط والشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في محافظات الوطن

مستوطنون يشقون طريقًا غرب الخليل

مستوطنون يشقون طريقًا غرب الخليل

&#34;حماية&#34; يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

"حماية" يدين استمرار سياسة الهدم والتهجير في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم منزلين في القدس

الاحتلال يهدم منزلين في القدس

الخارجية: أمام غياب شريك السلام الاسرائيلي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية حل الدولتين

الخارجية: أمام غياب شريك السلام الاسرائيلي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية حل الدولتين

&#34;التربية&#34; تستنكر اعتداء الاحتلال على مدرسة تقوع الثانوية في بيت لحم

"التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على مدرسة تقوع الثانوية في بيت لحم

منوعات

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

عربي

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

الإمارات تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كورونا)

&#34;الصحة&#34; المصرية توجه نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ(كورونا) خلال فترة الأعياد

"الصحة" المصرية توجه نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ(كورونا) خلال فترة الأعياد

السعودية: إعادة فرض إرتداء الكمامة والتباعد في جميع الأماكن

السعودية: إعادة فرض إرتداء الكمامة والتباعد في جميع الأماكن

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)