"التربية" تستنكر اعتداء الاحتلال على مدرسة تقوع الثانوية في بيت لحم



وأكدت التربية على أن هذه الممارسات المجحفة والمتواصلة بحق الأطفال والطلبة وأبناء الأسرة التربوية في كافة المناطق تتطلب اتخاذ موقف جاد من دول العالم والمؤسسات الحقوقية والقانونية ومنظمات حماية الأطفال والمنظمات التعليمية، لافتةً إلى أن هذا الاعتداء يندرج في سياق الانتهاكات الاحتلالية المتصاعدة بحق الأسرة التربوية.







رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اعتداء قوات الاحتلال على طلبة وكادر مدرسة تقوع الثانوية في مديرية بيت لحم؛ والذي نتج عنه إصابة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة عقب اقتحام حرم المدرسة.