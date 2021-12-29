ثلاث إصابات جراء قصف مدفعية الاحتلال شرق بيت حانون





فيما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي المزارعين في غلاف غزة بإخلاء الحقول القريبة من الحدود حتى إشعار آخر.















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وصول ثلاث إصابات لمستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المناطق الشرقية لبيت حانون.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة إسرائيلي متعاقد مع وزارة الجيش، ويعمل في الجدار، برصاص قناص على حدود شمال قطاع غزة.وقالت قناة (كان): "إن فلسطيني أطلق النار من غزة باتجاه الحدود شمال قطاع غزة، وأصاب عامل من الجيش كان يعمل قرب العائق الذكي عند الحدود".