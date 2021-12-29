شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: الاحتلال يُمعن في حرمان مرضى غزة من حقوقهم العلاجية

"الصحة" بغزة: الاحتلال يُمعن في حرمان مرضى غزة من حقوقهم العلاجية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة بغزة، إنه في الوقت الذي يقف فيه العالم في مربع الاستنفار لمواجهة المتحور الجديد من فيروس (كورونا)، يرتكب الاحتلال هذه الجريمة المكتملة الأركان في إعاقة دخول جملة من الأجهزة التشخيصية والطبية التي تساعد في تعزيز جهوزية المنظومة الصحية في قطاع غزة والذي يشهد دخول الموجه الرابعة بمتحور (أوميكرون).

وأشارت الوزارة خلال لقاء عقد مع ممثلي المؤسسات الحقوقية، اليوم الأربعاء، إلى أنه يوجد في مجمع الشفاء الطبي ثمانية أجهزة أشعة متحركة منها أربعة أجهزة متعطلة، وفي مجمع ناصر ثلاثة أجهزة أشعة متعطلة من أصل خمسة أجهزة، وفي مستشفى غزة الاوروبي ثلاثة أجهزة أشعة متعطلة، بالإضافة لتعطل أجهزة الاشعة التشخيصية CT وجهاز MRI وهي أجهزة مهمة لتشخيص مرضى السرطان والجلطات الدماغية يرفض الاحتلال ادخال قطع الغيار اللازمة لإتمام الصيانة لها وأن تأخذ دورها الطبيعي في تقديم الخدمة للمرضى .

وتناول اللقاء ما يتكبده مرضى الفشل الكلوي من معاناة جراء تهالك أجهزة الغسيل الكلوي والحاجة الماسة إلى إدخال أجهزة جديدة تلبي الاحتياج العاجل لهؤلاء المرضى لضمان حصولهم على جلسات الغسيل الدموي وتجنيبهم مضاعفات صعبة وخطيرة، كما ويمنع الاحتلال ادخال جهاز توليد الأكسجين وهو من الأجهزة المهمة لمرضى كوفيد في العنايات المركزة.

وأوضحت الوزارة أنها على تواصل دائم ومستمر مع كافة المؤسسات الدولية الصحية والانسانية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وتم تزويدهم بكل ما يثبت من تقارير أن الاحتلال يتعمد ادخال هذه الاجهزة وقطع الغيار.

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