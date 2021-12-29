ست وفيات و291 إصابة بـ(كورونا) في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

وزيرة الصحة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن أن نسبة الوفيات بلغت ست وفيات و291 إصابة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين 98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 16، بيت لحم 26، الخليل 50، جنين 23، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 51، سلفيت 4، طولكرم 12، نابلس 13، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 86".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، بيت لحم 47، الخليل 46، جنين 21، ضواحي القدس 4، رام الله والبيرة 76، سلفيت 0، طولكرم 8، نابلس 14، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 120".وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة بيت لحم، حالة في الخليل، حالة في طولكرم، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.