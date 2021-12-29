شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة: أطباء الوفد المصري والفريق المحلي يجريان تسع عمليات قسطرة

"الصحة" بغزة: أطباء الوفد المصري والفريق المحلي يجريان تسع عمليات قسطرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن الزمار، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية في قطاع غزة، بإنه تم اجراء تسع عمليات قسطرة لمرضى من فئات عمرية مختلفة داخل مستشفى غزة الأوروبي، وذلك بمشاركة أطباء الوفد المصري المتواجد داخل مستشفيات القطاع.

وأضاف الزمار: "أن المستشفى الأوروبي استقبل أمس الثلاثاء كلاً من شادي منسي، ومنصور فاروق استشاريي أمراض القلب، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع: "بمشاركة الأطباء المصريين تمكنا من انقاذ حياة مريض تعرض لجلطة حادة بأحد الشرايين أثناء خضوعه لعملية جراحية، بالإضافة إلى إجراء ثماني عمليات قسطرة عاجلة للحالات التي تتردد على القسم".

وأوضح رئيس قسم القلب، أن الحالات التي خضعت للقسطرة تم مناقشتها مع الزملاء المصريين، ثم تم عمل الإجراء الطبي اللازم لها، وتنوعت أعمارها ما بين ال 40 إلى 70 عاماً، ومجملها حالات اعتيادية لم تكن بوضع صحي خطير باستثناء حالتين معقدتين.

ووجه الزمار التقدير للجهود الوفد المصري، آملا أن تشهد الأيام القادمة زيارات آخرى مماثلة للحصول على فرصة أكبر للمساهمة في خدمة أبناء قطاع غزة.




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