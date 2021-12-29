دولي

أمريكا تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات(كورونا) منذ بداية الجائحة

أمريكا تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات(كورونا) منذ بداية الجائحة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رصدها أكثر من 440 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة، وتعد أكبر حصيلة يومية منذ بداية الوباء.

فيما ذكر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية: "أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم الاثنين الماضي 441278 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 187487 إصابة فقط في اليوم السابق"، وفق (روسيا اليوم).

وسجلت المراكز خلال يوم الاثنين الماضي 1627 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 107 وفيات فقط في اليوم السابق.

وقالت متحدثة باسم المراكز لموقع (بوليتيكو):"إن قفزات حادة في الحصيلة قد تفسر بنقص في عمليات الفحص خلال عطلة عيد الميلاد، مرجحة أن الأرقام ستستقر بعد عيد رأس السنة".

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