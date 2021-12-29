إصابة إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على حدود غزة.. ومدفعية الاحتلال تقصف نقاط رصد

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة إسرائيلي متعاقد مع وزارة الجيش، ويعمل في الجدار، برصاص قناص على حدود شمال قطاع غزة.وقالت قناة (كان): إن فلسطيني أطلق النار من غزة باتجاه الحدود شمال قطاع غزة، وأصاب عامل من الجيش كان يعمل قرب العائق الذكي عند الحدود.وأكدت وزارة جيش الاحتلال، أن المصاب في عملية القنص نقل لتلقي العلاج في مستشفى برزيلاي في عسقلان، وحالته طفيفة.إلى ذلك، ردّت مدفعية الاحتلال باستهداف نقطة رصد تابعة للضبط الميداني شرقي قطاع غزة.وطالت الاستهدافات شرقي مدينة غزة، وبيت حانون، ومنطقة جحر الديك، وشمالي بيت لاهيا.ووفق قناة (الأقصى) فقد أصيب 3 مزارعين فلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف المناطق الشرقية لبيت حانون.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رداً على إصابة إسرائيلي، بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، دبابات الجيش تقصف الآن مواقع عسكرية لحركة حماس".وأمر جيش الاحتلال المزارعين في غلاف غزة بإخلاء الحقول القريبة من الحدود حتى إشعار آخر.