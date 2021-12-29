حماية يحذر من تدهور الأوضاع الصحية في ظل منع ادخال الأجهزة والمعدات الطبية لغزة



ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز فإن المرافق الصحية خصوصا المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأجهزة الطبية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة وغيرها، لاسيما تلك التي تعتبر مفصل عمل المشافي والمراكز الصحية ومرافق وزارة الصحة.



وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فإن أجهزة الأشعة المتحركة في مستشفى الشفاء والبالغ عددها (8) أجهزة متعطل منها حالياً أربعة وبحاجة إلى صيانة، كما أن مستشفى ناصر يوجد به (5) أجهزة منها ثلاثة أجهزة متعطلة، وفي المستشفى الأوروبي يوجد (4) أجهزة منها ثلاثة أجهزة متعطلة، بالإضافة لمجموعة من الأجهزة الهامة والخاصة بمرضى الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، حيث تواصل سلطات الاحتلال منع إدخالها إلى القطاع وهذا ما يشكل تهديداً حقيقاً ينذر بانهيار قطاع الصحة بغزة.



وفي ذات السياق أوضح الدكتور مدحت عباس، مدير مستشفى الشفاء، أن تفشي وباء (كورونا) داخل القطاع يشكل تحدي أخر للمنظومة الصحية في ظل نقص في أجهزة التنفس وتعطل عدد أخر منها بالإضافة لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي السماح

بإدخال الاكسجين الخاص بهذه الأجهزة في ظل اشتداد ذروة الفيروس في موجته الرابعة.



و أعرب مركز حماية لحقوق الانسان عن قلقه الشديد من تفاقم الأزمات المتعلقة بالقطاع الصحي، فإنه يحذر من تداعياتها على المرضى في قطاع غزة، وبدوره يطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويطالب الوكالات والمنظمات المتخصصة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بتقديم أشكال الدعم كافة لقطاع الصحة الفلسطيني ليتمكن من تقديم الخدمات الصحية بشكل مناسب للسكان.





رام الله - دنيا الوطنحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ومنع سلطات الاحتلال إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لإنقاذ القطاع الصحي، لا سيما في مواجهة متحور "أومكيرون" الجديد.