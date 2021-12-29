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دولي

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب الهند

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب الهند
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزالاً بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب شرق مدينة بورت بلير في جزر "أندامان ونيكوبار" بخليج البنغال، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقال المركز: "إن مركز الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر، وعلى بعد 165 كيلومترا جنوب شرق مدينة "بورت بلير".
 
وأضاف: "أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا وكان على بعد 126 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ايزاول بولاية ميزورام في شمال شرق الهند".

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