الرئيس يأمر بتركيب حمايات على نوافذ المنازل في برقة شمال نابلس السبت المقبل

بلال أبو حامد

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأمن الوطني الفلسطيني، أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ستقوم قواته بتركيب حمايات وشبك حديد على نوافذ منازل المواطنين في قرية برقة شمال غرب نابلس، السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، من أجل حماية الأطفال والنساء والآمنين، من اعتداءات المستوطنين المتكررة.وأوضحمدير اللجنة العلمية في الأمن الوطني، في بيان، أن توجيهات الرئيس جاءت خوفاً على سلامة أبناء شعبنا في برقة، وخشية من مغبة أن يحصل ما حصل لعائلة دوابشة في قرية دوما قبل سنوات.وأضاف أبو حامد: "أن أعمال الإغاثة تأتي استجابة لنداءات المواطنين الأبرياء الآمنين في قرية برقة، كباقي القرى والمخيمات في فلسطين".