تركيا تسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

تواصل تركيا تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات فيروس (كورونا)، حيث تجاوز معدل الإصابات اليومي للفيروس في البلاد، اليوم الأربعاء، حاجز الثلاثين ألفاً، وذلك لأول مرة منذ شهرين ونصف.



وسجلت البلاد في أحدث إحصائية، 184 وفاة، و32176 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وتأتي هذه الإحصائية وسط انتشار سريع للمتحور الجديد (أوميكرون)، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية)



وأمس الثلاثاء، قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي حول تطورات جائحة فيروس (كورونا): "لا يزال الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون عاليا جدا".



وأضافت المنظمة: "تشير الدلائل المتوافقة إلى أن متحور (أوميكرون) لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بمتحورة (دلتا)، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان".



الجدير ذكره، أنه تم رصد أول إصابة بمتحور (أوميكرون)، في بوتسوانا يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث بدأ انتشار هذا المتحور.





رام الله - دنيا الوطن