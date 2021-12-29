بريطانيا: انخفاض الرحلات الجوية في البلاد بنسبة 71% خلال 2021 بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة (بي بي سي)، بإنخفاض السفر الجوي داخل وخارج بريطانيا بنسبة 71 % في عام 2021، وذلك بسبب تأثير جائحة (كورونا) في عامها الثاني على الطيران الدولي.وبحسب الوكالة، فإن ما يزيد عن 406 الف رحلة جوية دولية تم تشغيلها من بريطانيا هذا العام مقارنة بنحو 1.4 مليون في عام 2019 قبل انتشار وباء (كورونا)، كما انخفضت الرحلات الداخلية في المملكة المتحدة بنسبة 60% تقريباً.وفي الوقت نفسه، استطاعت شركة طيران راين اير منخفضة التكلفة في المملكة المتحدة بتشغيل أكثر من 100 ألف رحلة طيران في بريطانيا في عام 2021 ، ثم تأتي شركة ايزي جيت بأكثر من 82 ألف رحلة في المجموع.