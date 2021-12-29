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البسيوني: 55 مليون دولار قيمة الخسائر الزراعية جراء العدوان الأخير على غزة

البسيوني: 55 مليون دولار قيمة الخسائر الزراعية جراء العدوان الأخير على غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، إن العدوان الأخير على القطاع خلف خسائر في المجال الزراعي بحوالي 55 مليون دولار لأصحاب المزارع والمنشئات الزراعية، وحوالي ستة آلاف مزارع متضرر.

وأكد البسيوني في حديثه لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الأربعاء، أن هذه الخسائر، تضاف إلى سلسة الاعتداءات المتكررة خلال الحروب على قطاع غزة والتي فاقمت من الأضرار في القطاع الزراعي حيث تجاوزت المليار دولار.

وأضاف البسويني: "هذا العدوان المستمر جعل من عملية التعويض عملية معقدة وغاية في الصعوبة بسبب المبالغ المتراكمة، لكنها بالتأكيد لا تمنع من البحث الحثيث من أجل توفير الدعم لمزارعينا".

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي، بلغت قيمة التعويضات بـ14 مليون دولار سواء كانت تعويضات عينية أو نقدية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت خاصة بمتضرري عام 2008 بحوالي تسعة ملايين دولار.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أن العام الماضي شهد أيضاً، تدخلات تنموية من خلال إدخال الطاقة البديلة، للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والتخفيف عن المزارعين.

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