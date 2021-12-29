الشيخ: لقاء الرئيس عباس بغانتس هو الفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، بأن لقاء الرئيس محمود عباس مع بني غانتس وزير جيش الاحتلال الليلة الماضية في بيت الأخير، هو تحدي كبير والفرصة الأخيرة قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود.وأضاف الشيخ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ومحاولة جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حداً للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، أقر جملة امتيازات عقب لقائه الليلة الماضية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله بروش هاعين جنوبي تل أبيب".وذكرت القناة (السابعة) الإسرائيلية: "أنه بعد الاجتماع بين بني غانتس وأبو مازن وافق غانتس على تحديث بيانات 6000 فلسطيني في الضفة الغربية، مقابل لـ 3500 فلسطيني من قطاع غزة، بدعوى إنسانية".وأفادت بأن غانتس قرر تقديم مدفوعات ضريبية بقيمة 100 مليون شيكل، بالإضافة إلى إضافة 600 تصريح BMC لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح مرخص لدخول إسرائيل بالسيارة، وإضافة العشرات من تصاريح الـ vip كبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الفلسطينية.وأشار مكتب وزير الجيش إلى أن غانتس وأبو مازن بحثا الحاجة إلى الموافقة على مخططات هيكلية فلسطينية إضافية.