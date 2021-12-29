"الصحة" المصرية توجه نصيحة للمواطنين لتجنب الإصابة بـ(كورونا) خلال فترة الأعياد



وأضافت: "أنه ينبغي الحرص علي تطهير الاسطح المجاورة مع اتباع التدابير الاحترازية الكاملة قبل التواجد في التجمعات".



وتابعت: "نواصل رفع استعدادانا بجميع محافظات مصر، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس (كورونا المستجد)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".







رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الأربعاء، المواطنين خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة لمنع تفشي فيروس (كورونا) ومتحوره (أوميكرون).وقالت وزارة الصحة والسكان: "بإنه ضرورة الحرص على التطعيم بلقاح (كورونا)، لكونه يحمي من الاصابة والعدوى خاصة المتحورات الجديدة، مطالبةً بالحرص على ارتداء الكمامة وتغيرها بشكل مستمر مع ترك مسافة بين الاشخاص المحيطين، وفق (اليوم السابع) .