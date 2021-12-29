السعودية: إعادة فرض إرتداء الكمامة والتباعد في جميع الأماكن



وشدد المصدر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.



وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.



وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، إنه: "تم تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في المملكة لـ602 إصابة جديدة و147 حالة تعافي وتسجيل حالة وفاة".



وبحسب إحصائية الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في السعودية 553921 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 39 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 541157 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8873 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنقررت السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، داخل المملكة، وذلك اعتباراً من الساعة 7 من صباح يوم غد الخميس.وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، فإن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.