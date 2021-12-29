منظمة تطالب بعدم منع غير الملقحين للكنائس لأداء الصلوات





رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة العدل والتنمية السلطات بمختلف الدول الاوروبية والعالم بعدم منع غير الملقحين للكنائس لاداءالصلوات مع اقتراب اعياد الميلاد وحذرت المنظمة من اية قرارات لمنع غير الملقحين من دخول الكنائس بمختلف دول العالم.وطالب المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي كافة الكنائس بمختلف دول العالم بعدم اصداراية قرارات تمنع دخول غير الملقحين للكنائس لاداء الصلوات.وقال الأنبا أنجيلوس في خطاب للحكومة الاسترالية: "إن الكنيسة لن تستطيع إجبار ابنائها على التطعيم كشرط دخول الكنيسة كذلك لن تستطيع منع أي شخص من ممارسة الصلوات او حضور القداسات والتناول من الأسرار الإلهية المقدسة لغير الحاصلين على اللقاح".