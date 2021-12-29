"الداخلية" بغزة تُنهي ملفات 324 غارمًا من نظارات الشرطة



يأتي ذلك، ضمن مشروع "فكاك غارمين" الممول من فاعل خير بقيمة 100 ألف دولار؛ لسداد المبالغ المالية الموقوف على ذمتها الغارمون بموجب أوامر قضائية أو شكاوى مالية، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.



وتم المشروع على مرحلتين، حيث تمت المرحلة الأولى بالإفراج عن 140 موقوفاً بمبلغ 50 ألف دولار، فيما شهدت المرحلة الثانية الإفراج عن 184 موقوفاً بمبلغ 50 ألف دولار أخرى.



وفي السياق، أوضح العميد جميل سمور، نائب مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة ، أنه تم الانتهاء من المرحلتين خلال الأسبوعين الماضيين.



وأكد العميد سمور، في تصريح لموقع الداخلية بغزة، أن وزارته دأبت خلال السنوات الماضية على مشاريع الإفراج عن الغارمين بتبرع من فاعلي خير، وفي هذا الإطار تم تأسيس "صندوق فكاك الغارمين" بالوزارة عام 2017.



ولفت إلى أن ذلك يأتي "تخفيفاً عن أبناء شعبنا الذي ضاق بهم الحال نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة، ومن أجل عبر سداد ديونهم المستحقة لآخرين، والتي تم توقيفهم على ذمتها في نظارات مراكز الشرطة".



وشكر العميد سمور، أهل الخير والمتبرعين الذين ساهموا في سداد ديون الغارمين والإفراج عنهم، معرباً عن أمله في استمرار توفير التمويل اللازم مستقبلاً للإفراج عن مزيد من الغارمين.







رام الله - دنيا الوطنأنهت "لجنة صندوق فكاك الغارمين" بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، المرحلة الثانية من مشروع الإفراج عن 324 موقوفًا غارماً من نظارات مراكز الشرطة في محافظات القطاع.