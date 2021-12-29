مصرع شخصين وإنقاذ 24 شخصاً إثرغرق قارب مهاجرين في سواحل إزمير بتركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخصين وإنقاذ 24 شخصاً، إثرغرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير التركية.حيث غرق قارب به مهاجرون غير شرعيين قبالة سواحل منطقة أورلا في إزمير، وبعد عملية البحث والإنقاذ التي قامت بها فرق خفر السواحل الجوية والبرية، تم العثور على جثتي مهاجرين، كما تم إنقاذ 24 آخرين، وفق (روسيا اليوم).الجدير ذكره إلى أن طائرة ومروحية وزورقين ومجموعة غطس من خفر السواحل شاركوا في عملية الإنقاذ.