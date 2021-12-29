البرازيل: امتداد الفيضانات العارمة إلى 116 مدينة

رام الله - دنيا الوطنتعرضت 116 مدينة في ولاية باهيا شمال شرقي البرازيل لحالة الطوارئ، وذلك بسبب الفيضانات بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تضرب المنطقة منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.وعمت الفيضانات مدنا في خمس ولايات أخرى على الأقل في شمال وجنوب شرق البرازيل في الأيام الأخيرة، وفق (روسيا اليوم).أما في ولاية باهيا، فقد تضرر من الفيضانات أكثر من 400 ألف شخص فيما لا يقل عن 50 مدينة، عندما دخلت المياه إلى المنازل والشركات، مما اضطر السكان إلى التخلي عن ممتلكاتهم.فيما ولا يزال 31500 شخص بلا مأوى، كما نزح 31 ألفا من ديارهم، هذا وشهدت الأسابيع الأخيرة مقتل نحو 20 شخصا جراء الفيضانات وإصابة 358 آخرين.