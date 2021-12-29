وسط التوتر مع موسكو.. واشنطن تبقي على حاملة طائرات في البحر المتوسط

رام الله - دنيا الوطنقررت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، الإبقاء على حاملة طائرات (يو إس إس هاري ترومان) في البحر المتوسط، وإرجاء رحلتها المقررة إلى الشرق الأوسط. يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ومخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.وفي السياق، قال مسؤول في البنتاغون إن: "تغيير البرنامج يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا، وهو ضروري لطمأنة حلفائنا وشركائنا بالتزامنا بالدفاع المشترك"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وتأتي هذه الخطوة على الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل في جنيف.ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، انطلقت حاملة الطائرات (يو إس إس هاري ترومان) من قاعدتها في نورفولك بولاية فرجينيا في مهمات مقررة، وأجرت الأسبوع الماضي مناورات مشتركة مع البحرية التونسية قبل أن تتجه شرقاً.