دولي

بريطانيا تسجل إصابات يومية قياسية بـ(كورونا)

بريطانيا تسجل إصابات يومية قياسية بـ(كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا، مساء أمس الثلاثاء، إصابات يومية جديدة وقياسية بفيروس (كورونا)، حيث ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 129471 حالة مقابل 98515 في بيانات أمس الاثنين، لتصل إلى مستوى 12338676 حالة.

وتعتبر حصيلة الثلاثاء، التي لا تشمل البيانات من إسكتلندا وإيرلندا الشمالية، عدداً قياسياً للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) حيث كان المعدل الأعلى السابق يبلغ 122186 حالة وتم رصده في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 18 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 143 في إحصائية الاثنين، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة إلى 148021.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي بأعداد إصابات فيروس (كورونا)، على خلفية انتشار متسارع للمتحور (أوميكرون)، والذي يعتبر أكثر عدوى من كل المتحورات التي سبقته، ويتضمن عدداً قياسياً من الطفرات.


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