المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنتواصل دولة المغرب استعددادها لمواجهة المتحور الجديد لـ(كورونا) (أوميكرون)، حيث تجهز كل الإمكانات لدعم المستشفيات الميدانية في أرجاء البلاد.حيث بدأت تتضح ملامح الموجة الجديدة لـ(أوميكرون) بدأت أكثر، بعد تسجيل إصابات بالمتحور في عدد من المدن المغربية، وفق (روسيا اليوم).وقال مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة (كورونا) في المغرب للصحيفة: "إن السلطات الصحية تمكنت من تطويق رقعة المخالطين، وجميع المصابين يخضعون للمتابعة الصحية الدقيقة".وأضاف: "أن المغرب مقبل على موجة حادة خلال بداية العام المقبل"، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تعطي الانطباع بأن موجة (أوميكرون) ستكون الأكثر انتشارا.وتابع: "المنحى الوبائي في المغرب في تصاعد مستمر، كما أن الموجة ستدوم 11 أسبوعا وسنصل إلى ذروتها خلال منتصف الشهر المقبل".وذكر عضو اللجنة العلمية لمكافحة (كورونا): "المتحور الجديد موجود في المغرب، وهناك حالات نشطة تحمل الفيروس، حيث إن المصاب يمكن أن يعدي 30 شخصا في المرة الواحدة"، مشددا على أنه "من المرتقب أن ينتشر المتحور الجديد بشكل كبير".وكشف الناجي أن 5 % من المصابين بالمتحور (أوميكرون) يلجأون إلى غرف الإنعاش و60 % منهم يموتون، لافتاً إلى أن ذلك سيشكل ضغطاً على المستشفيات.