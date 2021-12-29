تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

رام الله - دنيا الوطنقال الحبيب الطرخاني، المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، مساء الثلاثاء إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.وأضاف أن "وزيرة العدل تقدمت يوم الاثنين إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.وبحسب الطرخاني، فإن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.وينص الفصل (23) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".وتوفي الرئيس السبسي يوم 25 تموز/ يوليو 2019 عن عمر يناهز (93 عاماً) بالمستشفى العسكري في تونس العاصمة.