ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إسبانيا





جاء ذلك للارتقاء بين البلدين وتعزيز المصالح المتبادلة خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب مشاركة إسبانيا في معرض (إكسبو 2020 دبي).



كما تناقشا ولي عهد أبو ظبي ورئيس الحكومة الإسبانية، خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر، بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، تلقى اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس الحكومة إسبانيا، وذلك لتقوية علاقات الصداقة وتنميتها في مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك.