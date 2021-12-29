شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لمدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم

عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لمدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصابت قوات الاحتلال الإسرائليلي، اليوم الأربعاء، مدير مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم ومعلم بكدمات ورضوض، والعشرات من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم المدرسة.

وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأن عدداً من جنود الاحتلال حاولوا اقتحام مدرسة ذكور تقوع أثناء تقديم الطلبة الامتحانات، تصدى لهم أعضاء الهيئة التدريسية، ومنعوهم، وجرى عراك بالأيدي، اعتدى خلاله الجنود على المعلمين بأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت داخل حرم المدرسة، ما أدى إلى إصابة مدير المدرسة ماجد الشاعر والمعلم عيد صبيح برضوض وكدمات في الوجه، وعشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت المديرية إلى أن قوات الاحتلال تحاصر الآن المدرسة بأعداد كبيرة، وسط استفزازات للهيئة التدريسية.

يشار إلى أن الاعتداءات الاحتلالية تتواصل منذ فترة بحق الطلبة في مدارس تقوع، تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت على الطلبة اثناء ذهابهم وعودتهم، واعتقال واحتجاز العشرات، والتواجد المكثف في محيط المدارس، ما يخلق حالة من القلق الارباك للمسيرة التعليمية.

أخبار ذات صلة

ترزي: &#34;الشابات المسيحية&#34; تسعى للتعاون مع جميع الشركاء لتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين

ترزي: "الشابات المسيحية" تسعى للتعاون مع جميع الشركاء لتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين

طالع.. أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج

طالع.. أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج

هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة ونهوضاً للمقاومة من جديد

هنية: الضفة تشهد بوادر انتفاضة ونهوضاً للمقاومة من جديد

الجبهة الشعبية: لقاء الرئيس عباس مع غانتس تنكرًا لدماء الشهداء وعذابات الأسرى

الجبهة الشعبية: لقاء الرئيس عباس مع غانتس تنكرًا لدماء الشهداء وعذابات الأسرى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

لجان المقاومة في فلسطين: لقاء الرئيس عباس مع غانتس جريمة وطنية

لجان المقاومة في فلسطين: لقاء الرئيس عباس مع غانتس جريمة وطنية

غزة: حالتا وفاة و86 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: حالتا وفاة و86 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ترزي: &#34;الشابات المسيحية&#34; تسعى للتعاون مع جميع الشركاء لتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين

ترزي: "الشابات المسيحية" تسعى للتعاون مع جميع الشركاء لتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

منوعات

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عربي

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

ارتفاع عدد القتلى في منجم الذهب غرب السودان لـ40

ارتفاع عدد القتلى في منجم الذهب غرب السودان لـ40

تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إسبانيا

ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إسبانيا