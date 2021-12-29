عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لمدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصابت قوات الاحتلال الإسرائليلي، اليوم الأربعاء، مدير مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم ومعلم بكدمات ورضوض، والعشرات من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حرم المدرسة.وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأن عدداً من جنود الاحتلال حاولوا اقتحام مدرسة ذكور تقوع أثناء تقديم الطلبة الامتحانات، تصدى لهم أعضاء الهيئة التدريسية، ومنعوهم، وجرى عراك بالأيدي، اعتدى خلاله الجنود على المعلمين بأعقاب البنادق، وإطلاق قنابل الغاز والصوت داخل حرم المدرسة، ما أدى إلى إصابة مدير المدرسة ماجد الشاعر والمعلم عيد صبيح برضوض وكدمات في الوجه، وعشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشارت المديرية إلى أن قوات الاحتلال تحاصر الآن المدرسة بأعداد كبيرة، وسط استفزازات للهيئة التدريسية.يشار إلى أن الاعتداءات الاحتلالية تتواصل منذ فترة بحق الطلبة في مدارس تقوع، تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت على الطلبة اثناء ذهابهم وعودتهم، واعتقال واحتجاز العشرات، والتواجد المكثف في محيط المدارس، ما يخلق حالة من القلق الارباك للمسيرة التعليمية.