دولي

الرئيس الأمريكي يلغي القيود على دخول الولايات المتحدة من ثماني دول إفريقية

الرئيس الأمريكي يلغي القيود على دخول الولايات المتحدة من ثماني دول إفريقية
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، عن إلغاء القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من ثماني دول إفريقية، وذلك بعد فرضها في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب اكتشاف متحور (أوميكرون).

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "إنه قرر رفع القيود الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي".

وأضاف: "أن ذلك أصدر الذي أوقف عملياً الدخول من هذه الدول لإبطاء انتشار نسخة أوميكرون في الولايات المتحدة والسماح لها باتخاذ إجراءات مناسبة لتخفيف التبعات في ظل ظهور معلومات جديدة حول هذه النسخة".     

وتابع بايدن "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحيطت علما على مدى أسابيع أخيرة بالمزيد حول نسخة أوميكرون وهي توصي الآن رفع القيود على السفر".

أخبار ذات صلة

البرازيل: امتداد الفيضانات العارمة إلى 116 مدينة

البرازيل: امتداد الفيضانات العارمة إلى 116 مدينة

وسط التوتر مع موسكو.. واشنطن تبقي على حاملة طائرات في البحر المتوسط

وسط التوتر مع موسكو.. واشنطن تبقي على حاملة طائرات في البحر المتوسط

بريطانيا تسجل إصابات يومية قياسية بـ(كورونا)

بريطانيا تسجل إصابات يومية قياسية بـ(كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و282 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و282 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

منظمة الصحة العالمية: خطورة متحور (أوميكرون) لا زالت مرتفعة جداً

منظمة الصحة العالمية: خطورة متحور (أوميكرون) لا زالت مرتفعة جداً

إسرائيل: تسجيل نحو 3000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: تسجيل نحو 3000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ألمانيا تحظر الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة

ألمانيا تحظر الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ترزي: &#34;الشابات المسيحية&#34; تسعى للتعاون مع جميع الشركاء لتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين

ترزي: "الشابات المسيحية" تسعى للتعاون مع جميع الشركاء لتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

منوعات

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

سبب صادم من وفاة أريج عبد الله ابنة الفنان السعودي الراحل عبدالله محمد

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر &#34;بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يقدم اعتذاراً لهاني شاكر "بعتذر لحضرتك واعتبرني ابنك"

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

بعد سنوات من الخصام.. بهاء سلطان ونصر محروس يتصالحان على الهواء

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر باعتزال الفن

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

بعد غياب 33 سنة.. محمد صبحي يفاجئ الجمهور بعودته للسينما

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

لأول مرة.. زوجة أحمد السقا تكشف أسراراً حول طلاقهما

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عربي

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

المغرب يجهز مستشفيات ميدانية استعداداً لمواجهة (أوميكرون)

ارتفاع عدد القتلى في منجم الذهب غرب السودان لـ40

ارتفاع عدد القتلى في منجم الذهب غرب السودان لـ40

تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إسبانيا

ولي عهد أبو ظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إسبانيا