الرئيس الأمريكي يلغي القيود على دخول الولايات المتحدة من ثماني دول إفريقية

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، عن إلغاء القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة من ثماني دول إفريقية، وذلك بعد فرضها في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب اكتشاف متحور (أوميكرون).وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "إنه قرر رفع القيود الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزامبيق ومالاوي".وأضاف: "أن ذلك أصدر الذي أوقف عملياً الدخول من هذه الدول لإبطاء انتشار نسخة أوميكرون في الولايات المتحدة والسماح لها باتخاذ إجراءات مناسبة لتخفيف التبعات في ظل ظهور معلومات جديدة حول هذه النسخة".وتابع بايدن "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أحيطت علما على مدى أسابيع أخيرة بالمزيد حول نسخة أوميكرون وهي توصي الآن رفع القيود على السفر".