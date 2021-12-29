مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس بأن الأقصى يتعرض يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.