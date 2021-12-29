لجان المقاومة في فلسطين: لقاء الرئيس عباس مع غانتس جريمة وطنية
أدانت لجان المقاومة في فلسطين لقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، ووصفته بالجريمة الوطنية وإهانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي: "استمرار رهان قيادة السلطة على المفاوضات والسلام مع العدو الصهيوني الذين يمارس أبشع الجرائم الفاشية بحق كل مكونات الشعب الفلسطيني هو محاولة لبيع الأوهام من جديد لشعبنا الفلسطيني".
وأضافت: "سلوك قيادة السلطة بالإصرار على جريمة التنسيق السياسي والأمني مع العدو الصهيوني يشرعن ويشجع التطبيع العربي مع العدو الصهيوني".
وتابعت: "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته وثورته وقي مقدمتها المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني حتى العودة والتحرير وتطهير مقدساته".
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