لجان المقاومة في فلسطين: لقاء الرئيس عباس مع غانتس جريمة وطنية

رام الله - دنيا الوطنأدانت لجان المقاومة في فلسطين لقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، ووصفته بالجريمة الوطنية وإهانة لدماء الشهداء وعذابات الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي: "استمرار رهان قيادة السلطة على المفاوضات والسلام مع العدو الصهيوني الذين يمارس أبشع الجرائم الفاشية بحق كل مكونات الشعب الفلسطيني هو محاولة لبيع الأوهام من جديد لشعبنا الفلسطيني".وأضافت: "سلوك قيادة السلطة بالإصرار على جريمة التنسيق السياسي والأمني مع العدو الصهيوني يشرعن ويشجع التطبيع العربي مع العدو الصهيوني".وتابعت: "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته وثورته وقي مقدمتها المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني حتى العودة والتحرير وتطهير مقدساته".