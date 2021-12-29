بعد اشتباك بالأيدي في مجلس النواب.. نائبان أردنيان يقدمان شكوى رسمية

وبحسب (المملكة)، فإنه سيتم تحويل ما حصل في جلسة مجلس النواب إلى اللجنة القانونية بعد الشكوى.بدوره، قال سليمان القلاب عضو اللجنة القانونية النيابية سليمان القلاب: "إن ما حدث في مجلس النواب أمر غير مقبول"، لافتاً إلى أن ما حدث بين النواب في طريقه إلى الحل.وأضاف: "سنطوق هذه الأزمة وستسير التعديلات الدستورية وفق طريقها الدستوري".وتابع القلاب: "أن التعديلات الدستورية ستناقش كل مادة على حدة، وسوف يتم الاستماع لكافة آراء الزملاء وكل من له تعليق أو مداخلة على قرار اللجنة سوف يتم الاستماع له".وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية: "أن موضوع المدة متروك لأعضاء مجلس النواب، وتم إعطاؤه صفة الأولوية وتقديمه على مشاريع القوانين التي كانت مقدمة صباح اليوم".يشار إلى أن عبد الكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب، قرر دعوة المجلس للانعقاد يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10:30 صباحاً في جلستين صباحية ومسائية، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة السابعة.