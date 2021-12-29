مصر: الرئيس السيسي يكرم عدداً من النماذج المضيئة بمحافظة أسوان





كما كرم الرئيس المهندس أحمد عواد، والذي ساهم في تطوير كورنيش النيل بأسوان، وفريق الجامعة الألمانية، صاحب مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والمهندس يوسف، رئيس إحدى شركات المقاولات، وعلاء عبد العزيز السيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة، والدكتور أحمد عبد المنعم، مستشار محافظ أسوان، والذي شارك في مشروع الهوية البصرية وعدة مشروعات في أسوان.



وأجرى الرئيس السيسى منذ قليل، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة وكورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات، وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل معرض الحرف اليدوية والتراثية بمدينة أسوان الجديدة.



ووجه الرئيس بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح دعم الصناعات الحرفية، وقائلاً: "إن الدولة معنية بالحفاظ على التراث وإحيائه".





رام الله - دنيا الوطنكرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً من النماذج المضيئة على هامش احتفالية ختام أسبوع الصعيد بالمسرح الروماني بمحافظة أسوان.وشمل التكريم، إهداء درع لروح الراحل اللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والذى كان له العديد من الإنجازات والإشراف على عدة مشروعات للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويوسف ناصر فؤاد، أصغر متطوع بمبادرة حياة كريمة، وهو من أكثر المتطوعين التزاماً وتواجداً.