حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، عبد الجبار جرار، أن الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا لمواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الأيام الماضية، هم من سيغيرون المعادلة في الضفة المحتلة.وقال جرار إن الشبان الفلسطينيين واقفوا سدًا قبالة الاحتلال ومستوطنيه بعد انتهاكاتهم المستمرة بحقهم.وأضاف أنهم خرجوا من أنفسهم للدفاع عن شرف القضية الفلسطينية وليسوا منتمين لأي فصيل، مشددًا على أنه "كلما زاد الهجوم على الفلسطينيين من قبل المستوطنين سيواجهون بمقاومة أكبر".وتابع أن الرسالة التي يوصلها الشباب الفلسطيني في الضفة خلال مواجهته قوات الاحتلال مفادها أن المقاومة هي طريقهم وسبيلهم.ولفت الانتباه إلى أن ما يحصل في الضفة المحتلة من اقتحامات للمدن والقرى وما يقوم به المستوطنين لا يرضى أحد.ووصف الوضع السياسي في الضفة بأنه صعب، مضيفا أن الشعب الفلسطيني اتخذ المقاومة طريقاً لمجابهة الاحتلال.