الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، 3 فتيات من طريق الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيات الثلاث بزعم دفعهن مستوطِنا في المنطقة.وبيَّنت المصادر أن قوات الاحتلال اقتادتهن للتحقيق، في مركز "القشلة" غربي القدس المحتلة.وتشن قوات الاحتلال يشنّان حملة اعتقالات في القدس وضواحيها والضفة الغربية المحتلة، وتستهدف المقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى بشكل مكثف.ويحاول الاحتلال فرض سيطرته وتغيير الواقع في القدس من خلال استهداف المقدسات الإسلامية فيها وعموم المدينة وأهلها وزوارها، التي تشهد اعتداءات إسرائيلية يومية بحق سكانها.