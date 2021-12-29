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عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و282 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و282 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى أكثر من 282 مليون إصابة، بينما إجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة، بحسب جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).

ووفقاً لبيانات الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 282.776.134، وإجمالي الوفيات 5.413.846 ، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ820.708 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 53.170.421

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.978 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.259.270.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  480.290 وإجمالي إصابات   34.799.691

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ299.983 وإجمالي إصابات10.258.052. 

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 298.819 وإجمالي إصابات 3.951.946.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.524 وإجمالي إصابات 2.279.299.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.488 وإجمالي إصابات 12.406.690.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.071 وإجمالي إصابات 4.262.157

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.955 وإجمالي إصابات 5.756.412.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.474 وإجمالي إصابات 6.188.857.

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