الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.وقال مكتب إعلام الأسرى: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يونس الحروب من بلدة خاراس شمال الخليل؛ كما داهمت منزل الأسير المحرر رامي زيدان الكسار في البلدة وسلمته بلاغ استدعاء لمقابلة مخابراتها".وأضاف المكتب: "أن القوات اعتقلت الشاب عدي أبو يابس من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم؛ فيما تم اعتقال الشاب إسلام بلبيسي من بلدة عنبتا شرق طولكرم".وذكر: "أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر عيسى عوض من ذوي الاحتياجات الخاصة من تجمع الطوبا شرق يطا جنوب الخليل".