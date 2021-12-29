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دبي: فرض غرامة مالية على من لا يضع الكمامة

دبي: فرض غرامة مالية على من لا يضع الكمامة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، عن فرض غرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم، مايعادل 833 دولارا على كل من لا يلتزم بوضع الكمامة، وذلك ضمن إجراءات تتعلق بمواجهة الفيروس خلال احتفالات رأس السنة.

وبحسب صحفية (الإمارات اليوم)، فإن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اعتمدت هذه الإجراءات، وذلك خلال احتفالات برأس السنة في الإمارة، والتي يشكل عدم الالتزام بها مخالفة صريحة للقانون.

وأضافت: "أنه سيتم توقيع الغرامات المحددة على كل من يخالف الإجراءات التي شملت: ارتداء الكمامات للجميع في مختلف مناطق الاحتفالات سواء المغلقة منها أو المفتوحة، الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة ومن أهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وطالبت اللجنة جميع أفراد المجتمع للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها.

 

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