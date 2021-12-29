القدس: الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر واندلاع مواجهات

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً في بلدة جبل المكبر، بمدينة القدس المحتلة، وعلى إثرها اندلعت مواجهات في محيط المكان، أسفرت عن عدد من الاصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر، ونشرت قواتها في محيط منزل المواطن حسين بشير، قبل أن تشرع جرافة تابعة لجيش الاحتلال بهدمه.وأوضحت أن عدداً من الشبان أصيبوا بالرصاص المعدني وبحالات الاختناق، خلال المواجهات التي ما زالت مندلعة أثناء تنفيذ عملية الهدم.