ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة

رام الله - دنيا الوطنتسلم ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الثلاثاء، أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة، آيتان نائي، وذلك خلال احتفال جرى في قصر الصخر.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أن الملك حمد تسلم خلال احتفال جرى في قصر الصخير أوراق اعتماد كل من سفير ماليزيا، شازريل بن زاهيران، وسفير إسرائيل، آيتان نائي.وحسب الوكالة، فقد تبادل العاهل البحريني مع السفيرين الجديدين "الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد، بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات".وفي أيلول/ سبتمبر عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.