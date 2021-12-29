ليبيا: البرلمان يرجئ جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات



والاثنين الماضي، قرر مجلس النواب الليبي في جلسته بمدينة طبرق، استدعاء إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساءلتها بشأن العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



وفي السياق، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب الليبي: "إن المجلس استعرض أيضاً عدداً من التقارير من بينها تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية، وتقارير ذات طابع سري للمخابرات العامة ووزارة الداخلية".



ويتواصل الجدل بشأن موعد الانتخابات الرئاسية الليبية، حيث بحث مجلس النواب مقترحات تتعلق بوضع خريطة طريق جديدة للعملية الانتخابية بعد فشل إجرائها في موعدها المحدد.



ونصح الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان، لدى تلاوته تقرير اللجنة، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).



وأوصى التقرير بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".



ولجنة متابعة الانتخابات البرلمانية هي التي أعلنت الأسبوع الماضي "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.



وعلى إثر ذلك، تقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.





رام الله - دنيا الوطنأرجأ فوزي النويري، رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، إلى الأسبوع المقبل.وقال النويري عقب استشارة النواب: "تعلق الجلسة إلى الأسبوع المقبل؛ حيث بحثت هيئة رئاسة مجلس النواب مع لجنة خارطة الطريق، آليات عمل اللجنة؛ لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة".وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال في بيان صحفي: "إن الاجتماع جاء للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية".