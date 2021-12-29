مصر تسجل 28 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 809 إصابة جديدة و28 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 383003 من ضمنهم 318456 حالة تم شفاؤها، و21667 حالة وفاة".وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.