عاجل

  • الصحة بغزة: حالتا وفاة و86 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

(حماس) تعقب على لقاء الرئيس عباس بغانتس

(حماس) تعقب على لقاء الرئيس عباس بغانتس
شعار حركة المقاومة الإسلامية حماس
رام الله - دنيا الوطن
عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن بالغ إدانتها واستنكارها للقاء الذي تمّ بين الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس وبيني غانتس وزير جيش الاحتلال في منزل الأخير، الذي يأتي في ذكرى العدوان الذي تعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة عام 2008.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "اللقاء استفزازاً لجماهير شعبنا الفلسطيني الذين يتعرّضون يومياً لحصار ظالم في قطاع غزّة، ولتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة والقدس، كما يمثّل استهتاراً بمعاناة الأسيرات والأسرى في سجون العدو الذين يُمارس ضدّهم أبشع أنواع الانتهاكات".

وأضافت الحركة: "هذا اللقاء الحميمي وتبادل الهدايا الذي تمّ بين زمرة التنسيق الأمني وبين جيش العدو، يكشف مجدّداً الانحدار الكبير الذي وصلت إليه هذه السلطة ورئاستها؛ من التعاون الأمني مع العدو، وملاحقة المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا، والذي أدّى مؤخراً إلى استشهاد أمير اللداوي وحمزة شاهين، ومن الانزلاق الخطير في مراعاة مصالح العدو واحتياجاته مقابل محافظة الاحتلال على بقاء سلطة التنسيق الأمني، كياناً وظيفياً بلا أيّ مضمون أو مستقبل سياسي".

وتابعت: "وفي المقابل، لم تعد هذه القيادة المتنفذة في سلطة أوسلو تهتم أو تراعي أحوال شعبنا الفلسطيني ومصالحه وحقوقه، بل تمعن في إدارة ظهرها لكلّ القضايا الوطنية التي تخدم الشعب وتطلعاته في الوحدة والتحرير والعودة".

وذكرت الحركة: "نجدد رفضما وإدانتنا لمثل هذه اللقاءات التي لا تخدم إلاّ العدو، لنشدّد أنه كان على رئيس سلطة أوسلو أن ينحاز إلى شعبه، ويلتقي بالكل الوطني، لاتخاذ الخطوات العملية التي تضمن تعزيز عوامل قوَّة شعبنا، والاستناد إليها للخلاص من الاحتلال".

وأكملت حركة (حماس) في بيانها: "شعبنا الفلسطيني الثائر في الضفة الغربية، والصامد في الداخل المحتل، والمتمسك في الشتات بحقه في العودة إلى أرضه، والمقاوم في غزة المحاصرة، والذي يتكاتف رجال مقاومته تدريباً وإعداداً في إطار غرفة العمليات المشتركة، يستحق قيادة وطنية صادقة مخلصة، قادرة على حماية حقوقه وثوابته الوطنية والدفاع عنها، وتعبّر عن تطلعاته في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها".

واختتمت بالقول: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وكل قواه الوطنية الحيّة، إلى إعلان رفضها وإدانتها هذا النهج المدمّر والانحدار السحيق في مستنقع الرضوخ للاحتلال، وتنفيذ أجنداته ومخططاته".

أخبار ذات صلة

غزة: حالتا وفاة و86 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: حالتا وفاة و86 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

شاهد: الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ135 بوضع صحي حرج

شاهد: الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ135 بوضع صحي حرج

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

الشعبيّة: لقاء عباس مع غانتس إمعان في الرهان على السراب

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

حماس: الشبان الفلسطينيون سيغيّرون المعادلة في الضفة

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من طريق الواد بالقدس

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

إصابة مستوطن بالحجارة في حزما ومواجهات خلال اقتحام البيرة

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

البرغوثي: الأسرى بحاجة لمساندة مكثفة وهبات شعبية لنصرتهم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بالضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة

الاحتلال يجدد &#34;الإداري&#34; للأسير محمود عياد للمرة الرابعة

الاحتلال يجدد "الإداري" للأسير محمود عياد للمرة الرابعة

منوعات

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. &#34;متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟&#34;

رد صادم من مجدي الهواري على غادة عادل.. "متجوزتش ليه بعد طلاقنا؟"

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

أحمد السقا يتحدث عن مروره بتجربة الموت وعلاقته بأولاده

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

عربي

دبي: فرض غرامة مالية على من لا يضع الكمامة

دبي: فرض غرامة مالية على من لا يضع الكمامة

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة

ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة

ليبيا: البرلمان يرجئ جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات

ليبيا: البرلمان يرجئ جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات

مصر تسجل 28 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مصر تسجل 28 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ (كورونا)