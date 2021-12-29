عربي

الأردن: تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع الإجمالي إلى 12556 وفاة و1057295 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم بلغت 5.45 بالمئة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 37604 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 137 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 117، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 976.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) وصل إلى 4331942، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3933851.

أخبار ذات صلة

ليبيا: البرلمان يرجئ جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات

ليبيا: البرلمان يرجئ جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات

مصر تسجل 28 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مصر تسجل 28 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الإمارات تعلن العودة بنظام التعليم عن بعد لمواجهة (كورونا)

الإمارات تعلن العودة بنظام التعليم عن بعد لمواجهة (كورونا)

المغرب تعتزم إنتاج أكثر من 52% من حاجتها الكهربائية من مصادر متجددة

المغرب تعتزم إنتاج أكثر من 52% من حاجتها الكهربائية من مصادر متجددة

البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية

البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية

السودان: مقتل 38 عاملاً في انهيار منجم بولاية غرب كردفان

السودان: مقتل 38 عاملاً في انهيار منجم بولاية غرب كردفان

البرلمان العربي يثمن مخرجات الإجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني

البرلمان العربي يثمن مخرجات الإجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: موكب الرئيس عباس أثناء مغادرته منزل غانتس بعد انتهاء اللقاء

شاهد: موكب الرئيس عباس أثناء مغادرته منزل غانتس بعد انتهاء اللقاء

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع غانتس بمنزل الأخير

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع غانتس بمنزل الأخير

إطلاق سراحه قريباً.. محكمة سعودية تخفض حكم الحبس على ممثل حماس محمد الخضري

إطلاق سراحه قريباً.. محكمة سعودية تخفض حكم الحبس على ممثل حماس محمد الخضري

رائد صلاح: الاحتلال يستهدف المقدسيين كونهم الحاضنة اليومية للأقصى

رائد صلاح: الاحتلال يستهدف المقدسيين كونهم الحاضنة اليومية للأقصى

رأفت: تصريحات وممارسات بينت تؤكد متابعته لسياسة نتنياهو وترامب بتنفيذ (صفقة القرن)

رأفت: تصريحات وممارسات بينت تؤكد متابعته لسياسة نتنياهو وترامب بتنفيذ (صفقة القرن)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن حاولا عبور العائق من شمال القطاع نحو الغلاف

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن حاولا عبور العائق من شمال القطاع نحو الغلاف

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ &#34;العار&#34;

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ "العار"

منوعات

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

ليبيا: البرلمان يرجئ جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات

ليبيا: البرلمان يرجئ جلسته المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات

مصر تسجل 28 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ (كورونا)

مصر تسجل 28 حالة وفاة و809 إصابة جديدة بـ (كورونا)

الأردن: تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل 38 وفاة و2403 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات تعلن العودة بنظام التعليم عن بعد لمواجهة (كورونا)

الإمارات تعلن العودة بنظام التعليم عن بعد لمواجهة (كورونا)