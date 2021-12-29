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الإمارات تعلن العودة بنظام التعليم عن بعد لمواجهة (كورونا)

الإمارات تعلن العودة بنظام التعليم عن بعد لمواجهة (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الإماراتية، أمس الثلاثاء، العودة لنظام التعليم عن بعد في البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، وذلك لمواجهة فيروس (كورونا).

وقال قطاع التعليم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول تطورات فيروس التاجي: "إنه في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، نود الإعلان بأنه قد تقرر تحويل الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم عن بعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل".

وأضاف: "جاهزية القطاع التعليمي بالدولة في مواجهة أي وضع طارئ لمواصلة العملية التعليمية بأمثل وجه، من خلال القراءة المستمرة لمعطيات ومستجدات الأزمة لدعم القرارات".

وتابع القطاع: "أنه يتم العمل بشكل مستمر مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خاصة خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية".

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات إلى أن اتخاذها لهذا القرار، يأتي حفاظاً على صحة الطلبة، مشيرةً أنه يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

وشددت الهيئة على الطلاب إجراء فحص (PCR) في مدة لا تزيد عن 96 ساعة عند مباشرتهم الدراسة في المنشآت التعليمية.

الجدير ذكره، أن دولة الإمارات تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، إذ سجلت أمس حوالي 1846 حالة جديدة، وحالة وفاة جديدة جراء الفيروس.



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