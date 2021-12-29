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المغرب تعتزم إنتاج أكثر من 52% من حاجتها الكهربائية من مصادر متجددة

المغرب تعتزم إنتاج أكثر من 52% من حاجتها الكهربائية من مصادر متجددة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت  ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، مساء أمس الثلاثاء، إن بلادها تعتزم إنتاج أكثر من 52% من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة قبل حلول 2030.

وأوضحت بنعلي خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن جهود المغرب للتحول الطاقي، تأتي في إطار رفع طموحاته بخصوص استراتيجية الطاقة، التي تتركز بالأساس على تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة.

وأكدت على أن البلاد تتوفر فيها حالياً حوالي 50 مشروعاً من الطاقة المتجددة قيد الاستغلال، وقدرة هذه المشاريع الإجمالية قيد الاستغلال تصل إلى 3950 ميغاواط.

وفي وقت سابق، قال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير له خلال نيسان/ أبريل الماضي: "إن المغرب حل في المرتبة الثالثة عربيا، بعد قطر والإمارات، بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة، لعام 2021".

وبحسب بنعلي، فإن وزارتها ستعمل على توفير فرص استثمارية جديدة، أبرزها برمجة قدرة إضافية تفوق 4000 ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2025.

وتتسارع الخطى في المغرب لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ضمن مساعيه لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وأيضا لتحقيق السيادة في القطاع.

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