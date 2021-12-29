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شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر المعهد القومي لبحوث الفلك في مصر، أن مواطنين في بعض المدن المصرية، شعروا بزلزال بقوة 5.9 درجة، وقع بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً شدته 6.1 درجة، وبعمق 80 كيلومتراً، ضرب جزيرة كريت اليونانية، اليوم الأربعاء.

من جهته، قال المعهد الجيو ديناميكي اليوناني، إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب كريت، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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